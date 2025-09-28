Более 3 000 человек приняли участие в "Добром забеге" в Москве

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28 сентября 2025, 15:20

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28 сентября в парке Победы на Поклонной горе собрались неравнодушные люди. Здесь прошел благотворительный "Добрый забег", приуроченный к Международному дню глухих.

Событие объединило более 3 000 бегунов в возрасте от одного до 81 года. Забег поддержали звезды спорта, театра и кино. Среди них – олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, серебряный призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Панжинский, актриса Татьяна Бабенкова, телеведущая Ирина Пудова и другие медийные персоны.

В рамках мероприятия привлекли почти 20 миллионов рублей, часть средств будет направлена на поддержку подопечных некоммерческой организации "Я тебя слышу". Кроме того, участники могли вступить в регистр доноров костного мозга или записаться в волонтеры.

С гостями "Доброго забега" пообщалась ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

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