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28 июня, 00:15

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На Пушкинской набережной актеры стали музыкантами на фестивале "Театральный бульвар"

На Пушкинской набережной актеры стали музыкантами на фестивале "Театральный бульвар"

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На Пушкинской набережной в Парке Горького в рамках фестиваля "Театральный бульвар" прошел концерт, где артисты кино перевоплотились в музыкантов. Например, Евгений Цыганов выступил с группой "Мечта", а Павел Майков – с "Магрит".

Организаторы отметили, что такой формат позволяет сделать театр частью летнего города, куда можно прийти без билетов и дресс-кода, получив удовольствие от искусства. По словам самих актеров, они испытывают благодарность к зрителям, которые пришли разделить с ними этот вечер.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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