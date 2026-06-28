На Пушкинской набережной актеры стали музыкантами на фестивале "Театральный бульвар"

На Пушкинской набережной в Парке Горького в рамках фестиваля "Театральный бульвар" прошел концерт, где артисты кино перевоплотились в музыкантов. Например, Евгений Цыганов выступил с группой "Мечта", а Павел Майков – с "Магрит".

Организаторы отметили, что такой формат позволяет сделать театр частью летнего города, куда можно прийти без билетов и дресс-кода, получив удовольствие от искусства. По словам самих актеров, они испытывают благодарность к зрителям, которые пришли разделить с ними этот вечер.

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