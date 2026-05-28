28 мая, 18:15
На Мытищинской хорде могут повысить максимально разрешенную скорость до 110 км/ч
На Мытищинской хорде могут повысить максимально разрешенную скорость до 110 километров в час. На данный момент на магистрали можно разгоняться только до 90 километров в час.
Повышение скоростного режима требует специального согласования с ГИБДД. Необходимые документы уже подготовили и направили в инспекцию. Решение должно быть принято в течение года.
Мытищинская хорда в Подмосковье соединяет Ярославское и Дмитровское шоссе. Этот платный участок дороги был открыт в 2024 году.
