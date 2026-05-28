На Мытищинской хорде могут повысить максимально разрешенную скорость до 110 км/ч

На Мытищинской хорде могут повысить максимально разрешенную скорость до 110 километров в час. На данный момент на магистрали можно разгоняться только до 90 километров в час.

Повышение скоростного режима требует специального согласования с ГИБДД. Необходимые документы уже подготовили и направили в инспекцию. Решение должно быть принято в течение года.

Мытищинская хорда в Подмосковье соединяет Ярославское и Дмитровское шоссе. Этот платный участок дороги был открыт в 2024 году.

