Эксперт заявила, что ограничение поставок овощей из Армении не окажет влияния на цены в РФ

Ограничение поставок овощей из Армении не окажет значительного влияния на цены в России, считает экономист Евгения Аптюшева.

По ее словам, объем таких поставок невелик, а дефицит можно легко компенсировать за счет других стран-поставщиков, в том числе Азербайджана и Узбекистана.

Аптюшева добавила, что колебания цен будут в основном связаны с сезонностью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.