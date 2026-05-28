28 мая, 16:15Экономика
Эксперт заявила, что ограничение поставок овощей из Армении не окажет влияния на цены в РФ
Ограничение поставок овощей из Армении не окажет значительного влияния на цены в России, считает экономист Евгения Аптюшева.
По ее словам, объем таких поставок невелик, а дефицит можно легко компенсировать за счет других стран-поставщиков, в том числе Азербайджана и Узбекистана.
Аптюшева добавила, что колебания цен будут в основном связаны с сезонностью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.