28 мая, 13:45Транспорт
Многоугольные соты украсят вестибюли станции "Строгино" столичного метро
Архитектурную концепцию станции "Строгино" Рублево-Архангельской линии метро утвердили в Москве. Украшать постройку, в которой расположатся вестибюли, будут многоугольные футуристические соты. Таким образом дизайнеры решили придать конструкции динамику и легкость.
Главный архитектор проекта Николай Маренков сообщил, что за основу взята диаграмма Вороно. Наземный павильон накроют параметрической оболочкой из анодированных алюминиевых кассет типа "хамелеон". Полы и ступени цоколя сделают из термообработанного гранита светлых оттенков.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.