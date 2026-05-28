28 мая, 12:30
Врач-терапевт оценила риск эпидемии Эболы
Эбола не несет риска глобальной эпидемии. Об этом рассказала врач-терапевт Анастасия Горяинова.
По ее словам, вирус распространяется только при прямом контакте с биологическими жидкостями больного человека. Такой путь передачи делает вспышки локальными и контролируемыми.
Горяинова добавила, что COVID‑19 привел к пандемии из‑за другого механизма передачи. Им заражаются воздушно‑капельным путем, что делает вирус более опасным.
