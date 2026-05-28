В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 28 мая

Наиболее плотное движение 28 мая наблюдается на Ярославском, Волоколамском, Дмитровском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне МКАД в районе 31-го километра и внешней стороне МКАД в районе 70-го километра. Об этом сообщил ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Дмитрий Надыкта.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Липецкой улице и Каширском шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.