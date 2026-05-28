Российский экипаж МКС покинул станцию впервые в этом году

Российский экипаж МКС впервые в этом году покинул станцию. Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев провели в открытом космосе 6 часов и 6 минут. За это время космонавты выполнили ряд работ по научной программе.

Они установили аппаратуру эксперимента "Солнце-Терагерц", демонтировали кассету эксперимента "Экран-М" и забрали контейнер эксперимента "Биориск". Кудь-Сверчков прямо в открытом космосе показал записку с надписью "Мама, я надел шапку" и передал привет родным.

