Аферисты начали рассылать путешественникам фальшивые сообщения об отмене брони

Аферисты начали рассылать путешественникам фальшивые сообщения об отмене бронирования жилья. Причиной называют ошибку оплаты. Для подтверждения жертве предлагают перейти по ссылке на сайт-клон, где человек вводит данные банковской карты.

Мошенники также создают фальшивые рабочие чаты, чтобы выманивать личные данные. Под видом коллег они входят в доверие, а затем отправляют ссылки на поддельные сервисы, похожие на государственные порталы, и просят пройти верификацию.

