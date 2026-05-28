Почти 500 гектаров земли изъяли у собственника в Подмосковье

В Подмосковье у собственника изъяли почти 500 гектаров неиспользуемых земель. Речь идет о 12 участках общей площадью 488 гектаров, расположенных в Богородском, Шатуре, Орехово-Зуевском и Клину.

Владелец годами не ухаживал за участками, они заросли кустарниками, сорными травами и молодыми деревьями. Изъятые земли уже передали новым правообладателям через торги, организованные Комитетом по конкурентной политике Подмосковья.

