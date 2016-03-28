Два человека серьезно пострадали в результате двойной аварии на Московской кольцевой. Сначала на внутренней стороне четвертого километра МКАД столкнулись Мазда и Ниссан. Водители обеих машин начали осматривать повреждения. В этот момент из Мазды на дорогу вышли двое пассажиров, которые попали под колеса проезжавшего на большой скорости кроссовера Хендай. Пострадавшие получили серьезные травмы и были доставлены в больницу. Подробности смотрите в видеоматериале телеканала "Москва 24".