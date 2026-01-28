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28 января, 07:30

Общество

42% россиян заявили, что столкнулись с абьюзом со стороны руководства на работе

42% россиян заявили, что столкнулись с абьюзом со стороны руководства на работе

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42% опрошенных россиян утверждают, что им пришлось столкнуться с абьюзом или, другими словами, психологическим давлением со стороны руководства.

При этом более половины респондентов заявили, что готовы уволиться при первых признаках абьюза. Чуть меньше сделают это, если не сложатся отношения с коллегами. Наиболее распространенными формами психологического давления со стороны начальства сотрудники назвали самодурство, публичные унижения, игнорирование, высокомерие и постоянные придирки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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