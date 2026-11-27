Первые 17 катков с искусственным льдом открылись в столичных парках. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Покататься на коньках можно в саду имени Баумана, усадьбе Воронцово, парках "Сокольники", "Красная Пресня", "Таганский", "Измайловский" и других. Самый протяженный каток длиной более 1,5 километра открылся на Царской набережной в музее-заповеднике "Коломенское".

В течение сезона на катках будут проходить выступления фигуристов, спектакли, музыкальные программы и мастер-классы. Всего этой зимой в парках Москвы планируют открыть 35 катков.

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