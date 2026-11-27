Наиболее плотное движение 27 ноября наблюдается на Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра Москвы, а также на МКАД в районе Химкинского моста. Об этом сообщил ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Андрей Логинов.

Общая интенсивность на дорогах составляет 4 балла. Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Ленинградском шоссе и в центральной части города в пределах Садового кольца.

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