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Новости

27 ноября 2012, 09:49

В Центре подготовки космонавтов начались предполетные тренировки

В Центре подготовки космонавтов начались предполетные тренировки

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В подмосковном Звездном городке начались предполетные тренировки космонавтов.

Командиры основного и дублирующего экипажей вытянут экзаменационные билеты, в которых есть список внештатных ситуаций. На выполнение задач космонавтам отводится один день. Комиссия будет оценивать стиль работы команды, ее аккуратность и импровизацию.

Дублирующий экипаж очередной экспедиции на МКС сегодня сдает экзамены на тренажере космического корабля. Сразу после них к тренировкам приступит основной экипаж МКС. В среду экипажи поменяются местами.

Старт корабля «Союз» к Международной космической станции запланирован на 19 декабря.
Елена Силуянова новости тренировки космонавты

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