27 ноября 2012, 09:49
В Центре подготовки космонавтов начались предполетные тренировки
В подмосковном Звездном городке начались предполетные тренировки космонавтов.
Командиры основного и дублирующего экипажей вытянут экзаменационные билеты, в которых есть список внештатных ситуаций. На выполнение задач космонавтам отводится один день. Комиссия будет оценивать стиль работы команды, ее аккуратность и импровизацию.
Дублирующий экипаж очередной экспедиции на МКС сегодня сдает экзамены на тренажере космического корабля. Сразу после них к тренировкам приступит основной экипаж МКС. В среду экипажи поменяются местами.
Старт корабля «Союз» к Международной космической станции запланирован на 19 декабря.