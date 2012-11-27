В Центре подготовки космонавтов начались предполетные тренировки

В подмосковном Звездном городке начались предполетные тренировки космонавтов.

Командиры основного и дублирующего экипажей вытянут экзаменационные билеты, в которых есть список внештатных ситуаций. На выполнение задач космонавтам отводится один день. Комиссия будет оценивать стиль работы команды, ее аккуратность и импровизацию.

Дублирующий экипаж очередной экспедиции на МКС сегодня сдает экзамены на тренажере космического корабля. Сразу после них к тренировкам приступит основной экипаж МКС. В среду экипажи поменяются местами.

Старт корабля «Союз» к Международной космической станции запланирован на 19 декабря.