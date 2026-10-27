Столичные полицейские задержали сисадмина за кражу техники на 2 млн рублей

Столичные полицейские задержали системного администратора, подозреваемого в краже техники из офиса компании, где он работал. С апреля по июль он вынес пять ноутбуков и более 50 док-станций общей стоимостью свыше двух миллионов рублей.

Во время обыска у него нашли только один ноутбук – остальные устройства он успел продать, а деньги потратил. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

