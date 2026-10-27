На Пхукете после мощных ливней затопило популярный курортный район Патонг: потоки воды, грязи и камней повредили улицы, автомобили и гостиницы. Российский турист Андрей Горшечников оказался в центре непогоды – вода была по колено, местами по пояс, люди предупреждали, что дальше можно утонуть.

В Патонге открыли пункты временного размещения, но, по данным АТОР, серьезных повреждений отелей нет, а российские туристы не просили о переселении. В Российском союзе туриндустрии также не сообщают о массовом досрочном завершении отдыха: только за прошлую неделю в Таиланд прибыло почти 28 тысяч россиян, что на 9% больше, чем неделей ранее.

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