13-й Московский марафон собрал более 45 тысяч участников

Главный забег страны: 27 сентября в столице уже в 13-й раз прошел Московский марафон. В этом году он собрал более 45 тысяч участников. А 43 процента бегунов впервые вышли на старт дистанции в 42,2 километра.

Главным нововведением этого года стал отдельный любительский зачет – самые быстрые непрофессиональные бегуны боролись за денежные призы от 15 до 150 тысяч рублей.

Старт марафонскому забегу дали на Воробьевых горах неподалеку от здания МГУ, а финиш расположился на территории олимпийского комплекса "Лужники". Живописный маршрут проходил по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам. Спортсмены пробегали мимо знаковых достопримечательностей столицы – храма Христа Спасителя, высотки МИД, собора Василия Блаженного и стен Московского Кремля.

Почему около миллиона москвичей занимаются бегом? Сколько нужно тренироваться, чтобы пробежать марафонскую дистанцию? И сколько стоит экипировка участников марафона? Ответы на эти и другие вопросы выяснила ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.