Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 сентября, 16:20

События

13-й Московский марафон собрал более 45 тысяч участников

13-й Московский марафон собрал более 45 тысяч участников

Интенсивность движения на дорогах в Москве составила 4 балла 1 октября

"Утро": вечером 1 октября температура воздуха в Москве составит 9 градусов

"Мой район. Место встречи": Таганский район с Ниной Шацкой

"Утро": атмосферное давление 1 октября в Москве составит 760 мм ртутного столба

"Качество жизни": врач рассказала, помогает ли баня укрепить иммунитет

Россиянам запретили вывозить в ближнее зарубежье свыше 1 млн рублей наличными

Столичный регион побил рекорды по числу нераспроданных квартир в новостройках

"Время московское": 1987 год

"Новости дня": перечень жизненно важных лекарств планируют расширить в России

Главный забег страны: 27 сентября в столице уже в 13-й раз прошел Московский марафон. В этом году он собрал более 45 тысяч участников. А 43 процента бегунов впервые вышли на старт дистанции в 42,2 километра.

Главным нововведением этого года стал отдельный любительский зачет – самые быстрые непрофессиональные бегуны боролись за денежные призы от 15 до 150 тысяч рублей.

Старт марафонскому забегу дали на Воробьевых горах неподалеку от здания МГУ, а финиш расположился на территории олимпийского комплекса "Лужники". Живописный маршрут проходил по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам. Спортсмены пробегали мимо знаковых достопримечательностей столицы – храма Христа Спасителя, высотки МИД, собора Василия Блаженного и стен Московского Кремля.

Почему около миллиона москвичей занимаются бегом? Сколько нужно тренироваться, чтобы пробежать марафонскую дистанцию? И сколько стоит экипировка участников марафона? Ответы на эти и другие вопросы выяснила ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

Читайте также
видеоспортгородМосква онлайнТатьяна Сальникова

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика