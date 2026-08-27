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27 августа, 18:15

Происшествия

Число пропавших россиян выросло после наводнения в Непале

Число пропавших россиян выросло после наводнения в Непале

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Двое россиян пропали без вести после наводнения в Непале

В Непале выросло число туристов из России, которые не выходят на связь после наводнения. Ранее сообщалось о восьми пропавших, но выяснилось, что связь потеряна с группой, в которой могут находиться десятки человек.

Сель сошел на границе с Китаем, накрыв туристический район. Сотни спасателей работают на месте и разбирают завалы. По данным местных властей, пропавшими без вести числятся более 900 человек, в том числе более 500 иностранных туристов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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