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27 августа, 17:15

Происшествия

Более 330 человек погибли в Непале при сходе селя

Более 330 человек погибли в Непале при сходе селя

Власти Непала сообщили о спасении более 30 иностранных туристов

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В Непале погибли более 330 человек после схода селя на границе с Китаем. Российские туристы, которым удалось спастись во время наводнения, сообщили, что не могут выйти на связь с несколькими группами соотечественников. Среди пропавших без вести есть россияне.

Организованных туристических групп из России в Непале сейчас нет. При этом индивидуальные путешественники посещают страну, в том числе профессиональные альпинисты. Как рассказал руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов, ежегодно Непал посещают до 15 тысяч туристов из России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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