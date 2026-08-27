Более 330 человек погибли в Непале при сходе селя

В Непале погибли более 330 человек после схода селя на границе с Китаем. Российские туристы, которым удалось спастись во время наводнения, сообщили, что не могут выйти на связь с несколькими группами соотечественников. Среди пропавших без вести есть россияне.

Организованных туристических групп из России в Непале сейчас нет. При этом индивидуальные путешественники посещают страну, в том числе профессиональные альпинисты. Как рассказал руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов, ежегодно Непал посещают до 15 тысяч туристов из России.

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