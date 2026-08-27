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27 августа, 06:15

Общество

Лимит сверхурочной работы в России увеличат вдвое с 1 сентября

Лимит сверхурочной работы в России увеличат вдвое с 1 сентября

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С 1 сентября в России увеличится допустимый лимит сверхурочной работы. Работодатели смогут увеличить его со 120 до 240 часов в год.

Сверхурочной считается работа, которую сотрудник выполняет по инициативе работодателя сверх установленного рабочего времени. При этом ежедневное ограничение сохранится: работать сверх нормы можно будет не более 4 часов в течение 2 дней подряд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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