Лимит сверхурочной работы в России увеличат вдвое с 1 сентября

С 1 сентября в России увеличится допустимый лимит сверхурочной работы. Работодатели смогут увеличить его со 120 до 240 часов в год.

Сверхурочной считается работа, которую сотрудник выполняет по инициативе работодателя сверх установленного рабочего времени. При этом ежедневное ограничение сохранится: работать сверх нормы можно будет не более 4 часов в течение 2 дней подряд.

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