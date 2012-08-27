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27 августа 2012, 10:01

Постотпускная депрессия – как с ней бороться

Постотпускная депрессия – как с ней бороться

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По подсчетам специалистов, каждый третий вернувшийся из летнего отпуска человек страдает от "постотпускного синдрома". Классические симптомы - апатия, плохое настроение и раздражительность. Согласно исследованиям, в первые дни после отпуска работоспособность сотрудников падает примерно на 30%. И хотя адаптация к работе может занять несколько недель, подготовиться к трудовым будням и настроиться на работу можно заранее. Как справиться с постотпускной депрессией – об этом в новостном сюжете расскажут психологи.
отпуск депрессия Илья Федоровцев новости

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