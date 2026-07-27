Топ-менеджера московской компании уволили за разглашение тайны ИИ

Топ-менеджер московской компании не смогла оспорить увольнение. Суд установил, что она пользовалась нейросетью DeepSeek, пересылала рабочие материалы на личную почту и использовала их при общении с ИИ, чем нарушила условия о неразглашении коммерческой тайны.

После увольнения женщина потребовала изменить основание расторжения договора и выплатить ей 5 миллионов рублей, однако суд отказал в иске. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.