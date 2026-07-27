В соцсетях набирает популярность домашний эксперимент на плотность веществ

В социальных сетях набирает популярность простой домашний эксперимент, который наглядно демонстрирует детям принцип плотности веществ. В верхней бутылке находится вода, а в нижней – детали мозаики, растительное масло или мыльная пена.

Более легкие фракции поднимаются вверх. Такой опыт позволяет в игровой форме объяснить ребенку базовые законы физики без сложных приборов, используя подручные материалы.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

