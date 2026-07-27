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27 июля, 07:00

Город

Северный речной вокзал стал одной из главных площадок празднования Дня ВМФ

Северный речной вокзал стал одной из главных площадок празднования Дня ВМФ

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Северный речной вокзал стал одной из главных площадок празднования Дня ВМФ России.

В акватории Химкинского водохранилища прошел парад современных катеров и шлюпок ЯЛ-6 с Андреевскими флагами и Знаменем Победы.

На набережной состоялся торжественный марш почетного караула ВМФ, ветеранов флота, кадетов, курсантов морских учебных заведений и воспитанников клубов юных моряков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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