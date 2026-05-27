Зоолог заявил, что нашествие комаров в Москве не приведет к негативным последствиям

Популяция комаров уменьшится сама собой с наступлением жары и сухого лета, пояснил зоолог Илья Гомыранов. В этом году условия для их размножения совпали, так как было много снега зимой, затем наступила ранняя весна, а также образовалось много временных водоемов.

Чаще всего комары выбирают людей, которые активно потеют, с более полной комплекцией или после занятий спортом, потому что ориентируются по запаху и температуре. Из средств защиты эффективными зоолог назвал современные репелленты, спирали и натуральные эфирные масла цитрусовых и лаванды.

