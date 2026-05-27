Эксперт опроверг дефицит техники из-за исключения брендов из параллельного импорта

Исключение части брендов из списка параллельного импорта не приведет к дефициту товаров или резкому росту цен, заявил президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер. По его словам, изменения в перечне были анонсированы заранее, поэтому рынок успел адаптироваться.

Кроме того, продукцию продолжают поставлять официальные дистрибьюторы, а часть товаров уже заменили российские производители и компании из дружественных стран. Как отметил эксперт, власти контролируют ситуацию, чтобы больницы и другие отрасли не столкнулись с нехваткой техники.

