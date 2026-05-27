В "Москвариуме" появились морские ангелы

В "Москвариуме" появился редкий вид глубоководных моллюсков – морские ангелы. Свое название они получили из-за светящегося в темноте тела и маленьких крыльев. Их сложные и изящные движения создают впечатление, что они не плавают, а буквально парят в темной воде. На самом деле это хищные моллюски, обитающие в северных холодных морях на глубине до 500 метров.

При поддержке частного бизнеса научные сотрудники Российской академии наук и специалисты "Москвариума" смогут проводить исследования для изучения этого редкого вида.

