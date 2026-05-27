Владимир Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом. Российского президента у трапа встретил глава республики Касым-Жомарт Токаев.

В графике визита – переговоры, на которых планируется обсудить ключевые вопросы двусторонних отношений между странами и актуальные темы региональной и международной повестки. Кроме того, вечером 28 мая президент России выступит на пленарном заседании Евразийского экономического форума, а 29 мая примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.