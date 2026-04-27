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27 апреля, 08:00

Спорт

Столичные ФК "Спартак" и "Динамо" отметились победами в 27-м туре РПЛ

Столичные ФК "Спартак" и "Динамо" отметились победами в 27-м туре РПЛ

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Столичные футбольные клубы "Спартак" и "Динамо" отметились победами в 27-м туре Российской Премьер-лиги.

Игроки "Спартака" на выезде обыграли "Пари Нижний Новгород", а динамовцы на своем поле обыграли "Сочи". В свою очередь, "Зенит" у себя дома победил "Ахмат", а "Краснодар" на домашней арене взял верх над "Динамо" из Махачкалы.

Завершится тур матчем между командами "Балтика" и "Акрон" 27 апреля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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