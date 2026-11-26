В столичном регионе выпало около четверти месячной нормы осадков. Снегопад принес южный балканский циклон "Вилка". Подобную интенсивность осадков в это время года наблюдают примерно раз в 15 лет.

В районе Ростокино в Москве с начала снегопада убирают дворы и объекты дорожного хозяйства. Для этого задействовали 14 единиц снегоуборочной и снеговывозящей техники. Также коммунальные службы очищают крыши, а собранный снег вывозят на снегоплавильные пункты.

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