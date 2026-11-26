На катке в Парке Горького впервые проведут церемонии бракосочетания. 5 декабря там распишутся три пары, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Все участники церемоний будут на коньках. Для молодоженов также организуют фотосессию на фоне главной елки парка.

Всего в Москве для проведения свадебных церемоний в рамках проекта "Новые адреса счастья" доступно более 60 площадок. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.