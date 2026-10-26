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26 октября, 06:30

Экономика

Малые банки России хотят отказаться от социальных вкладов

Малые банки России хотят отказаться от социальных вкладов

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Малые банки России хотят отказаться от социальных вкладов. Их с 2027 года должны будут предлагать все кредитные организации. Однако, Ассоциация российских банков просит Госдуму освободить от этой обязанности небольших игроков. Там посчитали, что на запуск новых продуктов каждому банку придется потратить до 10 миллионов рублей.

Средства пойдут на настройку автоматизированных систем и интеграцию с порталом "Госуслуги". Такие вложения могут не окупиться. Если власти исключат из закона малые банки, предупреждают эксперты, то доступность вкладов для малоимущих снизится.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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