Компенсационные автобусы запустили на Горьковском направлении. Пока железную дорогу ремонтируют, не будут ходить поезда на участках Москва – Балашиха, Реутово – Балашиха, Москва – Железнодорожная.

Компенсационные автобусы будут курсировать в субботу и воскресенье между Балашихой и Реутовом с девятью остановками. Пассажирам нужно показать билеты, которые они обычно используют в электричках. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.