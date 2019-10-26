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26 октября 2019, 09:15

Общество

Компенсационные автобусы запустили на Горьковском направлении

Компенсационные автобусы запустили на Горьковском направлении

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Компенсационные автобусы запустили на Горьковском направлении. Пока железную дорогу ремонтируют, не будут ходить поезда на участках Москва – Балашиха, Реутово – Балашиха, Москва – Железнодорожная.

Компенсационные автобусы будут курсировать в субботу и воскресенье между Балашихой и Реутовом с девятью остановками. Пассажирам нужно показать билеты, которые они обычно используют в электричках. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео транспорт общество Евгения Мирошкина

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