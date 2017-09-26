Полиция ищет стритрейсера с Кутузовского проспекта

Столичные полицейские ищут водителя иномарки, который перепутал Кутузовский проспект с трассой для гонок. Видео попало в сеть, передает телеканал Москва 24.

Bugatti опередил общий поток, ушел, проехал из одной полосы в другую и подрезал по очереди несколько машин. Кутузовский проспект стал излюбленным местом для стритрейсеров.

Кутузовский проспект – печальный лидер, из года в год самая аварийная трасса Москвы. По информации дорожных полицейских, в 2017 году на ней произошло уже больше пяти тысяч аварий.

И многие резонансные ДТП случались именно здесь. В 2012 году Mercedes Gelandewagen, принадлежавший Иеромонаху Илье, а в миру Павлу Семину, сбил насмерть двоих дорожных рабочих.

В 2015 в аварию попадает российская стритрейсерша Мара Багдасарян. BMW вылетел на встречную полосу и врезался в Range Rover. Один человек погиб на месте, двое – в реанимации.

В 2016 году подмосковный полицейский Михаил Кондратенко вышел из служебной Toyota, чтобы закрыть багажник. В этот момент в патрульную машину на скорости не меньше 100 километров в час влетает Škoda.

В июне 2017 года под колесами Mercedes, который непредсказуемо перестраивался, погибает байкер. Полицейские выясняют, что машина принадлежит студенту МГИМО.

Почему городскую магистраль автомобилисты так часто путают с гоночным треком? Версии разные. По словам автоэксперта Сергея Асланяна, там хороший длинный прямик и всегда ровный асфальт со времен Брежнева, который жил по соседству в доме. Он рассказал, что асфальт на участке принято чистить круглый год. По мнению специалистов, отучить водителей от опасных маневров помогут более строгие наказания.