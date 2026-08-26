Фестиваль водных фонариков пройдет в Москве с 28 по 30 августа

С 28 по 30 августа на Нижнем Красногвардейском пруду пройдет фестиваль водных фонариков в рамках проекта "Лето в Москве". В программе мероприятия запланировано музыкальное сопровождение, лазерное шоу и световая инсталляция в виде луны на воде.

Кульминацией фестиваля станет запуск водных фонариков. Приобрести фонарики для запуска можно непосредственно на месте проведения мероприятия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.