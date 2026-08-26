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26 августа, 06:30

Технологии

Россияне смогут оплачивать услуги связи цифровыми рублями с 1 сентября

Россияне смогут оплачивать услуги связи цифровыми рублями с 1 сентября

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Россияне смогут с 1 сентября оплачивать услуги связи цифровыми рублями. В МТС оплата будет доступна для всех сервисов, в которые интегрирован платежный модуль МТС Pay. "Ростелеком" и "Мегафон" также готовятся внедрить оплату цифровой валютой.

Цифровой рубль является третьей формой российской национальной валюты наряду с наличным и безналичным рублем. Экономический обозреватель Константин Цыганков отметил, что безналичные рубли хранятся на счетах в коммерческих банках, а цифровые рубли будут храниться на личном счете владельца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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