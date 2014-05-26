Недобросовестные водители пополнили российский бюджет на 5,5 миллиардов рублей. Такие данные за прошлый год обнародовал Судебный департамент при Верховном суде. Эта сумма почти в шесть раз больше, чем годом ранее. Причем самую большую долю долю внесли пьяные водители, информирует канал "Москва 24".

Также опубликованы данные об административных нарушениях водителей. Речь идет о наказании за самые опасные нарушения правил дорожного движения. Количество заведенных дел снизилось на 8%. Сократилось и число наказанных судами водителей. Однако сумма самих штрафов увеличилась.

Добавим, что 1 сентября 2013 года вступила в силу новая редакция закона с более жесткими санкциями за нарушение ПДД. При этом все больше нарушителей выплачивают штрафы добровольно.