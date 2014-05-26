26 мая 2014, 06:45Город
В 2013 году суды оштрафовали пьяных водителей на 5,5 млрд рублей
Недобросовестные водители пополнили российский бюджет на 5,5 миллиардов рублей. Такие данные за прошлый год обнародовал Судебный департамент при Верховном суде. Эта сумма почти в шесть раз больше, чем годом ранее. Причем самую большую долю долю внесли пьяные водители, информирует канал "Москва 24".
Также опубликованы данные об административных нарушениях водителей. Речь идет о наказании за самые опасные нарушения правил дорожного движения. Количество заведенных дел снизилось на 8%. Сократилось и число наказанных судами водителей. Однако сумма самих штрафов увеличилась.
Добавим, что 1 сентября 2013 года вступила в силу новая редакция закона с более жесткими санкциями за нарушение ПДД. При этом все больше нарушителей выплачивают штрафы добровольно.