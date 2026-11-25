25 ноября, 21:00Город
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 ноября
В центре Москвы открылся большой гостиничный комплекс "Россия". Оформление фасадов и внутренних помещений там построено на современной классике с элементами русской архитектуры.
Городские службы продолжают ликвидировать последствия снегопада. Коммунальщики очищают улицы и дороги от снега.
Между тем москвичи начали скупать технику для уборки снега. Технологичные гаджеты призваны заменить лопаты и щетки.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.