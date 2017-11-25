25 ноября 2017, 06:20Город
ТПУ "Шелепиха" получит 130-метровую башню
Башню высотой 130 метров построят в транспортно-пересадочном узле "Шелепиха", передает телеканал "Москва 24". На нижних этажах разместят торговые помещения, а выше – апартаменты и офисы. Общая площадь башни составит 66 тысяч квадратных метров.
Тем временем, практически готовы пешеходные переходы в районе ТПУ, а также остановки общественного транспорта и связи между станциями Московского центрального кольца и столичного метрополитена.
Кроме "Шелепихи" к МЦК до конца 2018 года планируют присоединить и строящиеся станции метро "Хорошевская", "Нижегородская улица" и "Окружная".