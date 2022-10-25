Российские военные за сутки уничтожили четыре пункта управления армии Украины и два склада с вооружениями. Об этом сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве также рассказали, что ВС РФ нейтрализовали более 120 солдат ВСУ на краснолиманском направлении. В том числе российские военные ликвидировали три танка, две машины пехоты боевого назначения, а также три пикапа и один автомобиль.

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