Аналитики посоветовали просить прибавку к зарплате на 12–15% осенью

Финансовые аналитики советуют просить повышения зарплаты осенью. По их оценкам, для компенсации роста повседневных расходов оклады необходимо увеличить на 12–15%.

При этом экономический обозреватель Евгений Беляков отмечает, что у работодателей нет общей обязанности повышать зарплату сотрудникам.

Размер прибавки зависит от условий, которые действуют у конкретного работодателя, и от ситуации на рынке труда. В некоторых организациях ежегодная индексация предусмотрена внутренними правилами, а для государственных структур действуют установленные нормы.

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