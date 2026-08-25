Квартиры в новостройках до 10 млн рублей практически исчезли в Москве

За 8 лет в Москве практически исчезли квартиры в новостройках стоимостью до 10 миллионов рублей. Эксперты рынка недвижимости проанализировали период с 2018 года и показали, как на карте пропадали доступные квартиры.

Сначала исчез центр, затем юг и запад, а потом почти все остальные районы. Сейчас в пределах МКАД продается всего 231 лот в диапазоне от 9 до 11 миллионов рублей, большинство из них студии.

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