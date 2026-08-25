Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 августа, 07:15

Город

Квартиры в новостройках до 10 млн рублей практически исчезли в Москве

Квартиры в новостройках до 10 млн рублей практически исчезли в Москве

Сдвоенные "Ласточки" начали ходить между Москвой и Костромой

Прохладная и пасмурная погода пришла в Москву

Жители Котловки заметили семь роботов-доставщиков на пешеходной зоне

На Каширском шоссе в ДТП с тремя машинами погиб человек

Синоптики предупредили о дождях и похолодании до 15 градусов в Москве

"Московский патруль": полицейские в Бибирево задержали пьяного на детской площадке

"Московский патруль": на Новом Арбате перевернулся автомобиль

"Московский патруль": в Москве задержаны пять криминальных авторитетов за вымогательство

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 24 августа

За 8 лет в Москве практически исчезли квартиры в новостройках стоимостью до 10 миллионов рублей. Эксперты рынка недвижимости проанализировали период с 2018 года и показали, как на карте пропадали доступные квартиры.

Сначала исчез центр, затем юг и запад, а потом почти все остальные районы. Сейчас в пределах МКАД продается всего 231 лот в диапазоне от 9 до 11 миллионов рублей, большинство из них студии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городнедвижимостьвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

Что нужно знать о прививке от гриппа в 2026 году?

Прививку от гриппа лучше всего делать в сентябре или октябре

Вакцинация рекомендуется детям с 6 месяцев, но особенно важна для пожилых

Читать
закрыть

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

Что изменится в российских школах с 1 сентября?

Появился новый предмет – "Духовно нравственная культура России"

С нового учебного года начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2–8 х классов

Читать
закрыть

Зачем россияне начали создавать отцовские клубы?

В таких сообществах родители общаются друг с другом и активно проводят время

Читать
закрыть

Какие мероприятия пройдут в Москве в честь Дня флага?

На ВДНХ 22 августа организуют серию тематических прогулок

Можно заглянуть на гастрономический фестиваль "Вкусы России"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика