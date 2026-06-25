Локация "Не/музей" открылась в павильоне № 37 на ВДНХ. Площадку для молодежи создали при участии МВД и правительства Москвы. Экспозиция в интерактивном формате рассказывает о последствиях употребления наркотиков. Организаторы отказались от традиционных лекций и сделали акцент на мультимедийных технологиях и визуальных образах.

Экспозицию создали на основе реальных примеров, которые демонстрируют медицинские, психические и социальные последствия наркомании. Сейчас павильон работает в тестовом режиме для организованных экскурсионных групп. Его уже посетили более 10 тысяч школьников и студентов.

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