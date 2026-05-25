25 мая, 06:45Общество
Классический пломбир признали самым полезным видом мороженого
Классический сливочный пломбир признан самым полезным видом мороженого благодаря сбалансированному составу. В нем есть натуральный жир и белок, а сахара меньше, чем в других видах.
Полезным называют и фруктовый сорбет на пектине или агар-агаре. Он подходит людям с непереносимостью лактозы.
При этом врачи предупреждают, что в жару не стоит злоупотреблять холодными десертами, поскольку сохраняется риск переохлаждения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.