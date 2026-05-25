Движение на нескольких улицах Москвы ограничат 27 мая

Движение по некоторым улицам в центре, на западе и северо-востоке Москвы временно ограничат 27 мая в связи с проведением городских мероприятий. С 23:00 26 мая до 11:00 27 мая автомобилисты не смогут проехать по улице Дурова от проспекта Мира до Олимпийского проспекта.

Недоступными станут участки улиц Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской, а также Минской в каждом направлении. Кроме того, закроют некоторые съезды с проспекта Генерала Дорохова. На участках с ограничениями также запретят парковку.

