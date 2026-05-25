Новости мира: туристический автобус перевернулся на западе Турции

В Турции перевернулся туристический автобус, пострадали водитель и 45 пассажиров. Автобус ехал из Анкары, вылетел с трассы в поле и опрокинулся. Всех пострадавших госпитализировали, их состояние оценивают как нормальное, угрозы жизни нет.

В Лос-Анджелесе из-за пожара на заводе шин и автозапчастей ввели режим самоизоляции. Пламя распространяется быстро, тревогу повысили до второго уровня. Пожарные пытаются сдержать огонь, полиция перекрыла улицы. Сообщается об отключении электроэнергии.

