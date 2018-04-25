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25 апреля 2018, 07:15

События

В дни матчей и накануне игр ЧМ-2018 в Москве запретят продажу спиртного

В дни матчей и накануне игр ЧМ-2018 в Москве запретят продажу спиртного

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На время чемпионата мира по футболу в Москве введут "сухой закон". Частичный. Продажу и употребление алкоголя запретят непосредственно в дни матчей на столичных аренах, а также накануне футбольных баталий. Об этом сообщили в столичном правительстве.

Запрет будет действовать и на продажу напитков в стеклянной таре, в том числе в кафе и ресторанах. Ну, а о тех болельщиках, которые все же примут горячительное перед матчем, позаботятся врачи. Уже определены больницы и поликлиники, где пьяному человеку при необходимости окажут помощь.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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