В Сети появились кадры российской военной техники в Харьковской области

В Сети опубликовали кадры российской военной техники в Харьковской области. Видео разместило агентство РИА Новости со ссылкой на социальные сети.

По грунтовой дороге едут бронетранспортеры, грузовики. Они принимают участие в военной спецоперации в ЛНР и ДНР. В Минобороны подчеркнули, что населению ничего не угрожает.

Ранее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.