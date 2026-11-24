24 ноября, 06:45Город
Москвичи могут выбрать удобные пункты приема новогодних елок
Москвичам предлагают выбрать удобные пункты приема новогодних елок в рамках нового голосования проекта "Активный гражданин". Если подходящего адреса рядом с домом не окажется в списке, участники смогут предложить свой вариант для организации площадки.
Акция "Елочный круговорот" стартует в столице в начале января. Горожане смогут сдать новогодние деревья после праздников в пункты переработки.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.